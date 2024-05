Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I lavoratori postali di Bagheria si mobilitano e costituiscono un gruppo con l’obiettivo di “portare valore aggiunto” nella vita sociale, culturale ed economica della propria comunità. Una decisione assunta in assemblea e che ha determinato la partecipazione, con un proprio rappresentante, alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno con il fine di “proseguire, migliorare ed arricchire il percorso di legalità e sviluppo portato avanti per la città in questi anni”. È Giuseppe Di Salvo il nome scelto dai lavoratori postali e non solo per le prossime elezioni amministrative. Classe 1958, Giuseppe Di Salvo, già Consigliere Comunale, vive e lavora a Bagheria dove ricopre il ruolo di direttore ed è impegnato nel sindacato di categoria e nella vita politica e amministrativa della città da oltre un ventennio. “Consapevoli dell’importanza di partecipare attivamente alla vita pubblica della nostra città tra colleghi postali e sindacali abbiamo deciso di costituire formalmente un gruppo in grado di dare impulso e mettere in campo soluzioni concrete per Bagheria ed i Bagheresi”, conferma il candidato al Consiglio Comunale Giuseppe Di Salvo. Il gruppo di professionisti di Bagheria intende mettere in campo iniziative concrete per la comunità come lo sviluppo e la progettazione del “Piano Traffico” e del “Parco Urbano”, senza dimenticare la valorizzazione e ripresa dell’area monumentale del Cimitero, il tema sempre più centrale della “Sicurezza in città” e della effettiva digitalizzazione delle strutture amministrative e culturali. Una volontà che proviene dai lavoratori postali, dai cittadini e dai rappresentati delle principali attività della città, che hanno deciso di condividere un percorso comune di miglioramento e legalità a servizio della cittadinanza, anche attraverso il proprio rappresentante in Consiglio Comunale: “che poi è quello che facciamo ogni giorno nei nostri uffici postali e durante il servizio di consegna di corrispondenza e pacchi per la cittadinanza. Servizi essenziali per il cittadino” sottolinea il candidato Giuseppe Di Salvo. Prevista un’assemblea pubblica di presentazione il prossimo 27 maggio presso Palazzo Villarosa ore 17,00, con il Gruppo Per Bagheria ed il candidato in Consiglio Comunale, Giuseppe Di Salvo (Lista Base Popolare – Filippo Tripoli Sindaco). Davide Fazio ODG Sicilia Tess. 165116 Per Info. dafazio88@gmail.com; 3281655465