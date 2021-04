Sicilia, nasce la federazione Confintesa medici 118

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La federazione Confintesa medici 118 nasce oggi, 24 aprile 2021, a Palermo, in via De Spuches 24, nella sede territoriale di Confintesa, alla presenza del segretario regionale Confintesa Sanità, Domenico Amato, del segretario regionale Confintesa Sicilia, Antonio Russo, del segretario regionale Confintesa Medici Sicilia, Renato Agugliaro, del segretario provinciale Confintesa Medici Palermo, Gianluca Pugliese e del deputato regionale Edy Tamajo.

Contemporaneamente si è svolto il primo coordinamento regionale della federazione, in cui sono state assegnate le seguenti cariche: Guglielmo Russo, coordinatore regionale Confintesa Medici 118 Sicilia, Maria Alessandra Randisi, coordinatrice provinciale confintesa Medici 118 Palermo, Dario Lipari, coordinatore provinciale Confintesa medici 118 Trapani, Nicola Mandina, coordinatore provinciale Confintesa medici 118 Agrigento, Alessandra Mazza, coordinatrice provinciale Confintesa Medici 118 Caltanissetta.

"Sono particolarmente entusiasta - dichiara il segretario regionale Domenico Amato - della nascita di questa federazione e dei nomi scelti a livello regionale e provinciale per coordinarla e rappresentarla; siamo stati promotori della stabilizzazione di questi medici che per troppo tempo avevano vissuto in un limbo; per questo risultato dobbiamo necessariamente ringraziare l’onorevole Tamajo, promotore insieme alla nostra sigla della stabilizzazione, che oggi ha avuto il piacere di partecipare a questo evento".