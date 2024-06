Apre a Palermo il centro per la famiglia: "Ambiente inclusivo a disposizione di genitori e nonni"

"La Città di Palermo rafforza il suo impegno a sostegno delle famiglie, dotandosi di un apposito sportello che offre servizi integrati a genitori, nonni, figli. Nasce così il “centro per la famiglia", un ambiente inclusivo a disposizione dei bisogni delle famiglie palermitane, al cui interno sarà possibile ricevere informazioni utili sui servizi territoriali a sostegno dei nuclei familiari". Ad annunciarlo è l’assessore alle Attività Sociali, Rosalia Pennino. All’interno del Centro opereranno esperti e professionisti che faciliteranno l’accesso ai servizi già esistenti per le famiglie e contestualmente favorire l’adozione di misure di contrasto alla vulnerabilità dei componenti i nuclei familiari nonché la prevenzione di gravi forme di disagio.

Lo sportello che vede il Comune di Palermo come capofila del Distretto Socio Sanitario numero 42, sarà attivo per la durata di 18 mesi, e si trova negli spazi comunali in via Damiano Lo Greco 5; la gestione per il periodo indicato dall’Ente del terzo settore People Help the People, una struttura con ampia e significativa esperienza nell’ambito delle tematiche legate alla prevenzione del disagio.

"Il soggetto attuatore nell’ambito delle attività previste - dice l'assessore Pennino - accoglierà i fruitori del servizio con informazioni e attività, prevedendo la realizzazione di incontri tematici sulla genitorialità, l’erogazione di consulenze psicologiche, interventi di mediazione familiare e l’attivazione di processi volti a favorire lo scambio intergenerazionale. Nelle settimane a venire sarà realizzato un apposito piano di comunicazione, anche attraverso l’uso di social media, al fine di dare ampia visibilità ai cittadini della presenza dello sportello e delle attività che saranno realizzate".