Nasce l'associazione Terræ: "Un impegno sociale e politico per il nostro territorio"

Oggi, con grande entusiasmo, annunciamo la nascita dell'Associazione di Promozione Sociale “Terræ”, impegnata nella promozione della solidarietà, della difesa dell'ambiente, della formazione, dei diritti sociali, umani e nella lotta contro l'emigrazione forzata dalla Sicilia. L'associazione inizia la sua attività nei comuni di Bagheria, Belmonte Mezzagno e Gratteri, con l'ambiziosa intenzione di estendersi a quanti più comuni siciliani possibile. L'Associazione “Terræ” si impegna politicamente per rappresentare gli interessi degli ultimi nelle nostre comunità. Con l’elezione a Presidente di Federico Guzzo, ex presidente della Consulta Giovanile di Bagheria e componente della Consulta Giovanile Regionale siciliana, l'associazione è pronta a essere una voce autentica e impegnata. "È con grande emozione e determinazione – dichiara il Presidente Federico Guzzo - che assumo la presidenza dell'Associazione “Terræ”.

La nostra missione è chiara: lavorare instancabilmente per costruire comunità più forti, sostenibili e giuste in Sicilia. Con la partecipazione attiva dei nostri membri e la guida di figure chiave come Sofia Cimino e Maria Occhione, crediamo di poter fare la differenza sul campo e a livello politico. “Terræ” non è solo un'associazione, è un impegno concreto verso un futuro migliore. Ci impegniamo a essere un ponte tra le istituzioni e i cittadini, rappresentando gli interessi degli ultimi e lavorando per un cambiamento positivo. Invitiamo la comunità a unirsi a noi in questa avventura, perché insieme possiamo costruire un futuro più luminoso per tutti." "La connessione tra i territori – afferma Sofia Cimino, Vice Presidente di “Terræ” - è fondamentale per costruire una Sicilia più forte e solidale. Come Vice Presidente, mi impegno a rappresentare la comunità di Gratteri e delle Madonie con passione e dedizione. La nostra diversità è la nostra forza e insieme possiamo affrontare le sfide e creare opportunità per tutti.

L'esperienza all’interno del Consiglio comunale del comune di Gratteri e la precedente esperienza come Presidente della Consulta giovanile del mio comune mi hanno insegnato quanto sia importante ascoltare le esigenze della comunità e agire con responsabilità. Sono entusiasta di contribuire al lavoro di “Terræ” per costruire una Sicilia più giusta e sostenibile." Il direttivo è inoltre composto da membri giovani e altamente qualificati, impegnati socialmente e politicamente: Occhione Maria, Assessore del comune di Belmonte Mezzagno, Dott. Sparacino Enrico, Carollo Stefano, Fricano Anna, Tulone Antonio, Gruessner Romolo, figure di spicco determinate a lavorare attivamente per il bene delle comunità coinvolte.

Invitiamo tutt* al nostro evento di presentazione che si terrà il 23 dicembre alle 17:30 presso la sede di Via Carà, 18 a Bagheria, in pieno spirito natalizio. Sarà un'occasione per conoscere e approfondire gli obiettivi dell'associazione e discutere del ruolo che “Terræ” intende svolgere per un futuro migliore per la Sicilia. Per ulteriori informazioni contattare: FB @terrae aps IG @terrae_aps