La passione per le due ruote e l'enduro, nasce l'associazione "Camporeale in moto"

Nasce a Camporeale l'associazione "Camporeale in moto", realtà associativa che intende promuovere, secondo il presidente Gioacchino Caruso, attività con fini culturali e ricreativi. "Questo gruppo di persone, che finalmente si è costituito in associazione, ha fatto la storia non solo a Camporeale ma anche in Sicilia, nel campo dell'enduro", dice Caruso. "So di ereditare una presidenza pesante, in termini di responsabilità. Sono sicuro - continua - che con l'aiuto di tutti gli associati e con il confronto diretto e continuo con i veterani del gruppo riusciremo a tenere alto il nome di Camporeale in Moto".

L'associazione "Camporeale in Moto" è costituita nel suo primo Consiglio Direttivo da Gioacchino Caruso (presidente), Vito Lipari (vicepresidente), Paolo Spera (tesoriere). "La nostra associazione è aperta a tutti i cittadini camporealesi", aggiunge poi il vicepresidente Lipari. "Il primo appuntamento, programmato dalla neonata 'Camporeale in Moto' è un evento che si svolgerà i primi di aprile per i tanti amici appassionati delle moto", concude il tesoriere Spera.a