Il colloquio

Nakajima a VIlla Niscemi, ricci a pranzo e incontro con Lagalla: "Palermo gli è piaciuta molto"

Il magnate giapponese in città per festeggiare i suoi 73 anni nella sede di rappresentanza del Comune. Il sindaco: "L'imprenditore e i suoi invitati che in questi giorni stanno visitando le vie del capoluogo hanno apprezzato l'amichevole ospitalità dei palermitani"