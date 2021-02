Covid, Musumeci: "Se tutto scorre liscio potremo uscire dal tunnel entro l'anno"

Le parole del presidente della Regione durante l’inaugurazione del secondo hub regionale per la vaccinazione a Catania: "Questa è una tappa importante nell'avvio della stagione della speranza che potrebbe divenire stagione della certezza"

"Questa è una tappa importante nell'avvio della stagione della speranza che potrebbe divenire stagione della certezza, se avessimo già nel frigo le fiale del vaccino. Ancora le aspettiamo, ma non vogliamo farci cogliere impreparati”. Sono le parole del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci durante l’inaugurazione del secondo hub regionale per la vaccinazione anti Covid, a Catania. Dopo Palermo, quindi il capoluogo etneo. Poi toccherà agli altri sette capoluoghi di provincia siciliani.

All'inaugurazione - tra gli altri - stamattina erano presenti gli assessori regionali alla Salute e alla Famiglia, Razza e Scavone, oltre al capo della Protezione civile Salvo Cocina. Una struttura che si aggiunge al punto vaccinale attivato mercoledì dalla Regione a Palermo, all'interno della ex fiera del Mediterraneo.

Musumeci ha spiegato: "Siamo pronti per la somministrazione del vaccino anti Coronavirus. E' però il vaccino che deve arrivare. Ma da Roma non arrivano buone notizie e Roma aspetta notizie da Bruxelles. Se tutto scorre liscio noi potremo uscire da questo tunnel entro l'anno per dire così addio a questa epidemia che ha cambiato le nostre vite".

Chiusura con l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza: "Al momento il personale sanitario in campo è sufficiente rispetto al numero delle dosi e c'è l'impegno a livello nazionale a potenziare le reti dei vaccini ricorrendo anche alle agenzie interinali".