"Musumeci deve mettere in atto ciò che ha promesso ai forestali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Non si abbassa di un centimetro l’obiettivo dei lavoratori Forestali siciliani che attendono una migliore sorte lavorativa e nel contesto, attendono che Musumeci metta in tavola la riforma tanto attesa da migliaia di lavoratori. Seppur in un momento particolare per il sistema regionale, in virtù dei tanti fattori tra cui in primis la pandemia , oggi si continua a rivendicare ciò che si era detto anche negli anni passati. “Non abbassiamo la guardia – dice Antonio David operaio Forestale e responsabile di Forestali News – siamo ancora qui a chiedere ciò che ci spetta da un bel pò. Ora che è stata approvata la finanziaria non ci sono più scuse per uscire dal cassetto la riforma del settore che tutti e tanti vantano di aver messo in atto.” Un grido allargato a tanti lavoratori che appoggiano e condividono le parole del loro collega e da qui, ripartono in una speranza che non può sempre essere rimandata e sostenuta solo a parole. Infatti i lavoratori hanno voluto dire la propria in un video che sta circolando sui social e lo indirizzano ai governo regionale mettendo in primo piano le parole del predente Musumeci che ha promesso davanti le telecamere di tutte le televisioni e ad oggi, ancora non ha mantenuto la parola.