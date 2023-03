Musical WeekEnd con Gio Di Tonno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per chi pensa che a Palermo non ci sono possibilità di crescita per gli artisti e che spesso l'unico modo per "sfondare" sia trasferiarsi in altre città o nazioni la notizia è che non è più così. Riparte con grande successo Musical Weekend, gli appuntamenti mensili con Giò Di Tonno e Ugo Bentivegna all'insegna del Musical che si traducono in vere opportunitàdi crescita professionale! UN WEEKEND AL MESE FINO A GIUGNO: recitazione, canto e danza per lavorare insieme alla costruzione di un musical ispirato a Romeo e Giulietta. ANCORA POCHI POSTI PER IL PROSSIMO INCONTRO! Per info e costi contattaci al 329 9227069. Prossimo incontro previsto per Sabato 18 (ore 12:00/22:00) e Domenica 19 (ore 9:00/13:00) Marzo 2023.