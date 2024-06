Musica fino alle 2 di notte a Mondello e all'Addaura, il Tar respinge il ricorso dei residenti

Nulla da fare per i residenti di Mondello e dell'Addaura che si erano rivolti al Tar per contestare un articolo del regolamento sulla movida del Comune: i locali, nel rispetto dei limiti di emissione acustica, potranno mettere musica fino alle 2 di notte. E l'indomani potranno riattaccare alle 10 del mattino, così come previsto dall'insieme di norme "per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento" approvato nello scorso febbraio dal Consiglio comunale.

La sentenza della seconda sezione del Tar Sicilia, presieduta da Francesca Cabrini, con Antonino Scianna primo referendario e Fabrizio Giallombardo estensore, è stata pubblicata oggi. A presentare istanza erano stati alcuni abitanti delle due zone costiere della città, con l'associazione Cid, che si occupa di diritti dei consumatori e dei cittadini, difesi dagli avvocati Alessandro Palmigiano, Ornella Sarcuto e Marco Cassata.

Gli opponenti già nel 2023, a marzo e a novembre, avevano scritto al Comune, proponendo delle modifiche alla bozza, allora in discussione. Poi una volta approvato il regolamento, hanno presentato l'istanza al Tar ritenendo che "l'intimata amministrazione avrebbe fatto prevalere, in modo del tutto sproporzionato, le esigenze di commercio e dello svago su quella di tutela della quiete pubblica". I ricorrenti hanno anche fatto notare la differenza con le regole nel centro storico dove il divieto di suonare musica scatta a mezzanotte, eccetto il venerdì e il sabato e nei prefestivi quando si può andare avanti fino all'una.

"L'infondatezza del ricorso - si legge nella sentenza - discende dal fatto che il regolamento impugnato, come si avrà modo di vedere, non arreca alcun irragionevole pregiudizio al diritto al riposo dei ricorrenti-persone fisiche; né distingue irragionevolmente tra lavoratori residenti nella fascia costiera di Palermo e lavoratori residenti in altre aree della città".

Secondo il Tar "l'esigenza della quiete è ulteriormente tutelata dai commi 1 e 10 dell’articolo 6 del regolamento sulla movida, i quali prevedono rispettivamente: l’obbligo per il titolare del pubblico esercizio di osservare tutte le disposizioni in materia di emissioni acustiche, nonché di adottare ogni possibile accorgimento al fine di non disturbare il riposo e la quiete pubblica e la possibilità, per l'amministrazione comunale di individuare ulteriori limitazioni per garantire il riposo notturno, nonché di emanare ulteriori atti che garantiscano fasce temporali di quiete e riposo e mantenimento del decoro".