Musica, la palermitana Pamy incanta con il suo primo singolo

Disco con sonorità pienamente dance a 125 bpm, accompagnato da un video clip semplice ma sensuale nello stesso tempo. La Pamy, palermitana classe 1994 e nuova voce del panorama dance pop, racconta nel suo primo singolo "Disco porno" l'ironia di una notte in discoteca con frasi e rime a suon di bmp. Racconta come l'approccio scontato di ragazzi che cercano di attirare l'attenzione per attaccare bottone.

Dietro al progetto due produttori discografici non nuovi ai tormentoni Peppe Alberti e Luca Todesco (delle etichette discografiche Dub Rec & Only The Best Record) già famosi per i loro precedenti successi come I Love na na na, Sube Mami, Hot Rhythm, Milf, Besame (rappresentando l'Italia per i mondiali 2014) e molti altri. Il singolo è già in tutte le piattaforme musicali gode di un "contagio" vero e proprio sui social condiviso tra le varie stories di utenti che amano ironizzare.

Altro progetto discografico già in commercio da qualche giorno è "Loca" dei dj producer Alberti, Parrini, Ciambra alias Three Brothers. In questi giorni stano realizzando il video ufficiale che accompagnerà l'imminente stagione estiva. Palermo ancora una volta lancia successi da ballare e artisti pieni di grinta che malgrado il periodo buio a causa del Covid19 non hanno mai smesso di regalarci musica da ballare.



