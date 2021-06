Mettono musica a palla nelle loro minicar, residenti chiamano polizia e li fanno denunciare

Nel mirino alcuni giovani in un parcheggio di Mondello. Dalla questura sottolineano: "Avevano improvvisato una sorta di discoteca all’aperto alzando in modo intollerabile il volume degli impianti stereo"

Con mega stereo e musica "a palla" disturbavano i residenti della zona. Così, dopo diversi esposti, si è presentata la polizia che ha fatto scattare numerose denunce a piede libero. E' successo nell'area del parcheggio Mongibello, in via Tolomea, nella zona di Mondello. Protagonisti della vicenda diversi giovani "che - sottolineano dalla questura - con le loro minicar avevano improvvisato una sorta di discoteca all’aperto alzando in modo intollerabile il volume degli impianti stereo". Al termine dei controlli la polizia ha sottoposto a sequestro penale una delle minicar.