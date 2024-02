Visite e laboratori didattici per tutte le età, alla scoperta del museo Salinas

Domenica 4 febbraio è la prima domenica del mese e come di consueto sarà possibile visitare i musei regionali gratuitamente. Per l'occasione CoopCulture propone visite e laboratori didattici per grandi e bambini al Museo archeologico regionale "Antonino Salinas". Alle 11 è previsto "Alla scoperta del museo Salinas", una visita didattica e attività creativa per famiglie con bambini. Le famiglie saranno accompagnate da un operatore specializzato alla scoperta delle collezioni del museo più antico della Sicilia, del quale verranno narrate le varie vicende legate alle collezioni e descritti i reperti più rappresentativi legati alla mitologia greca. Al termine i più piccoli saranno coinvolti in una attività manuale creativa legata ai miti e alle antiche divinità.

Si continua con l'appuntamento delle 11.30 e la visita guidata "Sicilia/Grecia/Magna Grecia" durante la quale sarà possibile scoprire la nuova mostra temporanea in esposizione al Salinas fino al 31 marzo 2024: un viaggio nella cultura del Mediterraneo all'interno del museo più antico della Sicilia. Da Palermo a Monreale, CoopCulture propone due turni di visite didattiche anche al Duomo: alle 11 e alle 12 sarà possibile partecipare alla visita "Alla scoperta del Chiostro dei benedettini di Monreale", un tour speciale al Chiostro di Santa Maria La Nuova, gioiello architettonico Patrimonio dell'Unesco, esempio di architettura bizantina in terra siciliana. Il costo del biglietto per le visite guidate è di 5 euro.