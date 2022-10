Un museo dedicato a Vaccarella, l'impegno di Lagalla: "Uno spazio per ospitare trofei vinti dal Preside volante"

Un museo a Palermo per ospitare trofei e cimeli vinti e raccolti nel corso della sua attività automobilistica da Ninni Vaccarella. E' stato questo il tema di un incontro che si è svolto stamani a Palazzo delle Aquile tra il sindaco Roberto Lagalla e Giovanni Vaccarella figlio del pilota palermitano scomparso a settembre del 2021.

"A Giovanni Vaccarella ho espresso l'impegno di questa amministrazione di trovare una adeguata sede in città che ospiti i trofei ed i cimeli del "Preside volante", perché non vogliamo che questo importante patrimonio sportivo e culturale, fatto di circa 400 reperti tra trofei, caschi e fotografie, traslochi dalla nostra città. Nei prossimi giorni valuterò la sede più idonea per la "casa" dei trofei di Vaccarella tra quelle prospettate stamani con il figlio Giovanni, perché è assolutamente importante che Palermo ricordi e racconti la figura internazionale di Ninni Vaccarella".