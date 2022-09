Museo Doderlein pronto per la riapertura: "Visite entro fine settembre, saranno gratuite"

Chiuso da inizio pandemia, è rimasto fermo anche quando sono cadute le restrizioni per frenare la diffusione del Covid, se non in occasioni sporadiche per consentire le visite a scolaresche o nell'ambito della manifestazione "Le vie dei tesori". Adesso però pare che manchi davvero poco per poter accedere nuovamente al museo di zoologia Pietro Doderlein, gestito dall'Università di Palermo. "Entro la fine di settembre sarà riaperto gratuitamente al pubblico e alle scolaresche per tre giorni a settimana", annuncia Paolo Inglese, direttore del Sistema museale di ateneo.

La riapertura mancata nel 2021

In realtà, ad agosto del 2021 era stata fissata per settembre 2021 la ripartenza del sito di via Archirati che ospita alcune migliaia di esemplari di invertebrati e vertebrati in molti casi estinti. "Ma per tutta una serie di aspetti legati alla sicurezza", spiega Inglese, non è stato possibile restituire lo spazio agli appassionati di zoologia.

"Il museo Doderlein continua ad essere chiuso per lavori di ristrutturazione, come confermatomi dalla persona che in data 9 settembre ha risposto alla mia telefonata. Adesso sono circa 2 anni che il museo è chiuso, dispiace perchè così si sta sottraendo alla pubblica fruizione un museo tra i più importanti in Sicilia", ha scritto un lettore a PalermoToday, chiedendo novità sulla riapertura.

Quando sarà aperto il museo Doderlein

Riapertura che, dunque, dovrebbe arrivare entro la fine di questo mese, probabilmente già dalla prossima settimana. Il Doderlein, come fanno sapere dall'Università sarà visitabile sia in modalità autonoma che accompagnati da una guida precedentemente contattata da chi intende accedere perché il museo non offre un servizio del genere. I giorni di apertura saranno mercoledì, giovedì e venerdì e le giornate saranno suddivise in 4 turni di un'ora (9-10: 10-11; 11-12: 12-13).

Come prenotare le visite

Per motivi di sicurezza il museo potrà ospitare non più di 25 persone per turno. Per questo motivo, il Doderlein consentirà le prenotazioni attraverso il sito internet museozoologia.unipa.it. Per ogni prenotazione dovrà essere comunicato il numero di visitatori che effettueranno l'accesso, il giorno in cui si preferirebbe visitare il museo e uno tra i quattor turni. La prenotazione potrà essere fatta solo per la settimana successiva a quella dalla data di invio della richiesta. Le risposte a tutte le richieste saranno effettuate il mercoledì e il venerdì.

Il futuro del Doderlein

Quella che sarà attuata dall'Università è una modalità provvisoria, studiata per garantire il servizio col (poco) personale a disposizione, ma per l'anno prossimo l'apertura dovrebbe essere quotidiana. "A ottobre - aggiunge Inglese - sarà aperto un bando per la concessione dell'Orto Botanico e del Museo Doderlein". Chi si aggiudicherà la gara dovrà garantire il funzionamento giornaliero del museo. A quel punto si dovrà pagare un biglietto e dovrebbe esserci anche la possibilità di acquistare un tagliando unico per accedere a entrambi i siti.