C'è l'accordo: musei e parchi siciliani sempre aperti durante le festività natalizie

Musei e parchi siciliani sempre aperti durante tutte le festività natalizie. Ad annunciarlo sono Michele D’Amico, responsabile regionale del Cobas/Codir per le politiche dei beni culturali e Simone Romano, coordinatore regionale del Cu.Pa.S./Codir (Custodi del Patrimonio Culturale Siciliano), movimento che aderisce al Cobas/Codir. "Ieri pomeriggio, nella sede del dipartimento regionale Beni culturali, è stato sottoscritto l'accordo che - spiegano i sindacalisti - consentirà di rendere più sicuri i siti culturali e di ampliare immediatamente l'offerta culturale".

L'accordo è l’epilogo di un percorso travagliato iniziato nel mese di agosto. "Allora, durante un incontro con il vertice dipartimentale, emerse - spiegano D'Amico e e Romano - non solo la grave mancata liquidazione di quanto spettante al personale per le prestazioni regolarmente svolte nel 2020, previste dall’accordo sottoscritto tra Amministrazione e sindacati il 14 ottobre 2020, ma ci si è resi, altresì, conto che non era possibile per l’anno in corso sottoscrivere un accordo che tendeva a tutelare e aprire i siti nelle festività per mancanza di risorse certe ed esigibili”.

Lo scorso 17 novembre però le cose sono cambiate: l’Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma con la quale ha stanziato le somme necessarie a garantire sicurezza, vigilanza, valorizzazione e apertura dei siti culturali per l’anno in corso. “Una norma che - continuano i sindacalisti - ha fatto venire meno anche errate interpretazioni, da parte di qualche responsabile del Dipartimento Bilancio che, interpretando il testo che destina i proventi della vendita di biglietti di ingresso nei luoghi della cultura, li aveva negati all’Assessorato di via delle Croci”. Ieri è arrivata anche la firma dell'intesa.