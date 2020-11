Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | In viale Michelangelo il "muro" degli ingombranti: marciapiedi off limits, si cammina in strada

Materassi, frigoriferi, sedie e resti di armadi, ma anche sacchetti d'immondizia, nel marasma di ingombranti che occupano il marciapiedi accanto a un fruttivendolo, all'incrocio con via Salerno. I residenti esasperati: "E' pericoloso, i bambini rischiano di essere falciati dalle auto e i disabili in carrozzina non possono passare"