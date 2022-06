Tutto pronto per l'inaugurazione del Muro della legalità. Appuntamento per l'11 luglio alle 17 dopo una riunione con i vertici dell'Arma dei carabinieri, presieduta dal presidente dell'Associazione Anm Clelia Maltese, dal presidente dell'associazione CalaPanama Antonio Gambino e del vicepresidente uscente della prima circoscrizione Antonio Nicolao. Il muro si trova in piazza degli Aragonesi, accanto alla caserma Carini.

"L'evento patrocinato dall'Anm - si legge in una nota - vuole costituire un mezzo non solo per tenere alta la memoria di alcuni dei caduti per mano della mafia, ma anche per ricordare personaggi illustri del mondo della cultura siciliana, i cui volti sono stati ritratti su una superficie muraria di oltre 70 metri. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare".

Così Antonio Nicolao: "Guardando il muro inizialmente vedo tanta sofferenza e tanto sangue versato da innocenti, contestualmente vedo migliaia di palermitani che nel giorno dei funerali di Falcone in Cattedrale, forzarono il cordone del servizio d'ordine e scavalcando la recinzione del giardino si ribellarono contro la mafia. Questa è l'immagine che mi resta e mi dà fiducia nelle istituzioni. Bisogna rinnegare la mafia in tutti i modi possibile, riuscire a sentire la puzza a distanza e dare fiducia a persone integerrime".