VIDEO | La Santuzza scende dal Monte, all'Albergheria spunta un murales contro l'abbandono di rifiuti

A donare gratuitamente l'opera Igor Scalisi Palminteri, con il supporto della Confraternita dei Fornai e del consigliere di circoscrizione Salvo Imperiale. Ognuno ha fatto la propria parte, anche il muratore del quartiere che ha regalato la manodopera per riqualificare piazza Vanni, in balia degli incivili. "Chissà che Rosalia non aiuti anche i tanti malati Covid del Capo"