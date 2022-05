"Murales, in una scuola di Termini Imerese un omaggio a Stesicoro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Siamo i Pittamuri, un'associazione di artisti di Termini abbiamo voluto omaggiare alla scuola Tisia D'Imera di Termini Imerese "Stesicoro", poeta illustre Termitano inserito nel progetto Un murales per la scuola. Idea della dirigente Patrizia Graziano e dai professori Miriam Cerami , Claudia Di Stefano e Sabrina Virruso. Il progetto consisteva nel raccontare Stesicoro agli alunni e creare dei bozzetti per realizzare il murales, alla fine del progetto abbiamo selezionato alcune idee che abbiamo inserito nel nostro murales. Due giorni per realizzarlo con pittura al quarzo . Felici di aver coinvolto gli studenti e di aver dato loro la possibilità di conoscere l'arte e la bellezza e di averli resi protagonisti della storia di Termini