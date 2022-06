Pale eoliche, monopattini e auto elettriche: studenti raccontano la transizione energetica con un murale 

Pale eoliche tra i campi coltivati, auto elettriche ferme alle colonnine di ricarica, monopattini in movimento tra i fiori e lampadine che traggono energia direttamente dalle piante. Queste alcune delle immagini che compongono il nuovo murale che nella centrale Ettore Majorana, a Termini Imerese, racconta i temi della transizione energetica oltre a dare un tocco di colore al territorio. L'opera è stata inaugurata oggi durante una breve cerimonia. Si chiude così la prima fase di “Urban Project”, il progetto di formazione di graffitismo sostenibile. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e sostenuta da Enel Green Power, ha avuto l’obiettivo di promuovere i principi di economia circolare e sostenibilità. Complessivamente sono stati circa 200 gli studenti delle scuole medie e del liceo artistico coinvolti.

Inoltre, grazie a “I Pittamuri”, un gruppo di artisti termitani che, dal 2018, ha l’obiettivo di abbellire alcune zone grigie della città con murales vivaci e colorati, i giovani hanno avuto la possibilità di conoscere meglio il mondo della street art prima di realizzare con bombolette e altri strumenti le immagini. Nei prossimi mesi, durante la seconda fase del progetto, “I Pittamuri” realizzeranno altri due graffiti, ispirati dalla tradizione locale, nel territorio urbano. Il primo raffigurerà la Ninfa Himera che regge la Nuova città di Termini Imerese, il secondo raffigurerà Crisone, eroe olimpico, a cui è dedicato lo stadio cittadino.

“Ringrazio Enel e chi sta lavorando, con straordinaria serietà e dedizione, per la realizzazione di questo progetto e, in particolare, i Pittamuri e i 200 studenti che, da oltre cinque mesi, sono impegnati - afferma l’assessore Pippo Preti - in questo straordinario progetto di formazione. Incoraggiare la diffusione della cultura ambientale è, certamente, uno degli obiettivi di questa Amministrazione. Ecco perché l’iniziativa che punta a promuovere il rispetto dell’ambiente attraverso l’arte è stata accolta con grandissimo entusiasmo”.

“Enel è leader della Transizione energetica e tutti noi operiamo quotidianamente lungo un percorso che ci conduca verso un sistema energetico sostenibile - dichiarato Giuseppe Fumarola, responsabile della Centrale termoelettrica “Ettore Majorana” di Enel Produzione - . Per tale ragione abbiamo voluto sostenere questa innovativa iniziativa che consente di condividere queste tematiche con le nuove generazioni che, presto, saranno chiamate a confrontarsi con tali problematiche nella vita di tutti i giorni. Tale progetto ci ha, quindi, consentito di raggiungere due importanti obiettivi: sensibilizzare e rendere partecipi i nostri ragazzi della transizione in atto e dare un tocco di colore al territorio che ospita la Centrale Ettore Majorana”.