Un murale colorato per dare un nuovo volto alla scuola di Torretta

Il tocco dell'artista Igor Scalisi Palminteri e della sua squadra dona un nuovo volto alla scuola di Torretta: il progetto artistico non è ancora completo, sono previsti infatti ulteriori interventi, tra cui il completamento della facciata laterale dell'edificio, in programma per settembre.

"Quest'opera - dichiara il sindaco di Torretta, Damiano Scalici - rappresenta il riscatto di una comunità che esce dal torpore, dal buio degli anni del Covid, dall'umiliazione dello scioglimento del consiglio comunale e che guarda al futuro con speranza e con nuovo vigore. Il trionfo del colore ci rappresenta, rappresenta la nostra vitalità e la nostra voglia di rialzarci. Da un luogo simbolo, dove si formano le future generazioni, parte un messaggio universale di pace. È un progetto a cui tengo moltissimo".

"E' con il cuore pieno di gioia e un pizzico di orgoglio personale che oggi celebro questo progetto - commenta il capogruppo di maggioranza Vito Anello - e non è soltanto un'opera artistica, ma è un simbolo di come, attraverso la creatività e l'unione, possiamo trasformare il nostro ambiente in qualcosa di straordinario. E' la dichiarazione di tutto ciò che siamo, di ciò in cui crediamo e di ciò che vogliamo per Torretta".

"Abbiamo scelto l'edificio scolastico come punto di partenza - aggiunge il presidente del Consiglio Silvia Giada Di Maggio - il messaggio di pace, uguaglianza e rispetto reciproco che vogliamo trasmettere trova qui il suo luogo ideale, in quanto rappresenta la sede della crescita morale di tutti noi. Questo luogo ha subito molte modifiche nel corso del tempo, alcune determinanti per Torretta. Questo restauro, ognuno lo interpreta a suo piacimento, ma una cosa è certa: è parte di una rivoluzione che è già in atto per Torretta sotto tanti punti di vista".