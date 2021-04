Igor Scalisi Palminteri colpisce ancora: su un muro a Ballarò appare Santa Chiara

L'opera è stata realizzata in soli due giorni. L'artista: "Donna forte e trasparente come l’acqua, 'fragile' ma anche tanto tenace da fondare un Ordine, ha accompagnato il mio percorso spirituale fin da ragazzo"

Il volto di Santa Chiara è comparso su un muro che si affaccia sull'onomina piazza, a Ballarò. A dipingerlo, ispirandosi all'opera di Luca Signorelli, in soli due giorni è ancora una volta l'artista Igor Scalisi Palminteri. "Donna forte e trasparente come l’acqua, 'fragile' ma anche tanto tenace da fondare un Ordine, quello delle Clarisse. Santa Chiara - dichiara l'artista - ha accompagnato il mio percorso spirituale fin da ragazzo!".

Il lavoro è frutto della sinergia fra l'associazione Per Esempio Onlus con il progetto RestiamoInsieme Casa a Ballarò 3.0, sostenuto da Con i Bambini, e il progetto Il Faro di Ballarò, promosso dall'Associazione mercato storico Ballarò e finanziato dal Comune. È stato inoltre reso possibile grazie ai laboratori di valorizzazione degli spazi pubblici che Terradamare | Cooperativa Turistica a Palermo ha condotto nei mesi scorsi per il progetto Casa a Ballarò, un'iniziativa che coinvolge la comunità del quartiere e mira ad accrescere le opportunità educative dedicate ai minori tra i 5 e i 14 anni che abitano in questa zona della città.

"Ringraziamo Igor - commentano da Casa a Ballarò - per la testimonianza di bellezza che ha lasciato in quartiere, nonché la Caritas diocesana e i salesiani Casa Santa Chiara per la loro disponibilità ad accoglierla". "La pittura di questo muro - dice ancora l'artista - è il segno tangibile di una comunità viva e ostinata, fatta da donne e uomini che nonostante tutto innescano continuamente processi di cambiamento e solidarietà. Vi chiedo scusa se ancora una volta ho dipinto una Santa e mi auguro vivamente di non ferire la sensibilità di donne e uomini di altre culture e religioni o di coloro che non credono. Voglio lavorare insieme a voi e - conclude Scalisi Palminteri - prendermi cura di Palermo".

L'artista ha riempito la città (e non solo) di Santi: da Sant'Erasmo a San Benedetto il Moro passando per Santa Rosalia. Il nuovo murale colora la parete che collega la chiesa di Santa Chiara, dove ha sede l’oratorio salesiano, con la Caritas.

