Il volto di Pio La Torre su una parete dell'Iti Vittorio Emanuele III: lunedì l'inaugurazione

Sarà inaugurato lunedì prossimo (29 aprile) alle 16 all'Istituto Vittorio Emanuele III il murale dedicato a Pio La Torre e realizzato da Igor Scalisi Palminteri in una parte esterna dell'edificio. L'evento chiuderà l'assemblea nazionale contro mafia e corruzione della Cgil nazionale, organizzato nella scuola in occasione dell'anniversario dell'omicidio del segretario regionale del Pci, ucciso da Cosa nostra il 30 aprile del 1982, alla presenza del segretario nazionale, Maurizio Landini.

La scopertura del murale sarà preceduta da un momento musicale a cura di Enzo Rao (violino) e Giuseppe Viola (sax soprano). Saranno presenti, oltre a Landini, Franco La Torre, figlio di Pio La Torre e Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro Pio La Torre. L'idea nasce da un percorso di condivisione che il comitato "A Pio La Torre dall'Iti Vittorio Emanuele III", costituito per la realizzazione del murale, e presieduto da Franco La Torre, ha portato avanti con i docenti e gli studenti dell'istituto.

A scegliere il bozzetto che ritrae Pio La Torre da giovane sono stati proprio i 1.600 studenti della scuola che La Torre frequentò, diplomandosi nel 1945. Erano tre le idee proposte, tratte da altrettante foto. Gli alunni, votando, hanno optato per l'immagine che raffigura il segretario regionale del Pci che parla davanti a un microfono con dei fogli in mano, forse a un evento sindacale. Durante la presentazione dei bozzetti a scuola, erano presenti il dirigente scolastico Carmelo Ciringione e i docenti Sandro Impastato, del comitato, e Antonella Sannasardo, referente educazione alla Legalità.

"Ho ritratto Pio La Torre – dice l'autore del murale - come un cantore della libertà e dei diritti civili di tutti e di tutte. La parola che campeggia in alto l'ho scritta perché Pio La Torre nella sua vita ha innescato importanti processi di pace, uno su tutti quello che lo ha vista protagonista nelle innumerevoli manifestazioni di Comiso contro la Nato armata, contro la militarizzazione della Sicilia".

L'idea è nata l'anno scorso quando la scuola apprese, parlando col nipote, che Pio La Torre era stato ex allievo del'istituto tecnico industriale. Da lì è partito un percorso per fare conoscere la figura e l'impegno di La Torre agli studenti. Tutta la comunità scolastica ha aderito con entusiasmo al progetto. Per realizzare il murale è partita una raccolta di fondi e sono arrivate circa 100 donazioni. Tra queste, alcune sono di soggetti collettivi quali: la Cgil Palermo, lo Spi Cgil, la Fiom Cgil, la Flc Cgil, la Fillea Cgil, il Consorzio Agrorinasce, l'associazione francese Crim Halt, No Mafie Biella, Libera Umbria, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo e, naturalmente, il Centro Pio La Torre.