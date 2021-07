Via Sampolo e la sfida della vivibilità, ecco green house: "Un atto di amore per la città"

Si chiama green house ed è un murale che rappresenta le persone che vivono via Sampolo e zone limitrofe. L'opera, realizzata dall’artista Tommaso Chiappa, corredata da una serie di piante, è stata presentata ieri pomeriggio dal presidio di cittadinanza Sampolo: un gruppo di cittadini che si è costituito con l'obiettivo di rendere più vivibile il quartiere.

Alla presenza sione del murale erano presenti, in rappresentanza dell'amministrazione, gli assessori Paolo Petralia Camassa e Sergio Marino. "Questa è un'opera di bellezza e di cittadinanza attiva, che si oppone ad una minoranza di persone che non rispetta la città e i suoi spazi. Il presidio Sampolo ha realizzato un vero atto di amore per la vivibilità dei residenti e di tutta la città di Palermo".

Per l'assessore Marino, si tratta “un progetto, quello del presidio Sampolo, che merita riconoscimento e forte apprezzamento. Vedere un’area che si trasforma da terra di nessuno, non curata, a opera di bellezza è uno splendido risultato che è stato portato orgogliosamente a termine da cittadini palermitani, e che va preso come modello per la vivibilità della nostra città".