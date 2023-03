Santa Flavia, la Madonna del Lume "appare" a Porticello: inaugurato un nuovo murale

Un murale per celebrare il tricentenario dell'apparizione della Madonna del Lume è stato inaugurato oggi a Porticello, in corso Cristoforo Colombo, ed è la prima opera realizzata a quattro mani dalla bagherese Claudia Clemente e dal villabatese, ma bagherese d'adozione, Filippo Calvaruso. A commissionare il lavoro è stato lo storico presidente della confraternita di Ponticello Pietro Lo Coco e il murale è stato realizzato proprio su un muro della sua casa, che si affaccia sulla frazione marinara di Santa Flavia.

All'inaugurazione erano presenti anche il parroco di Porticello don Vincenzo Buscemi, il sindaco di Santa Flavia Giuseppe D’Agostino, una rappresentanza di consiglieri comunali e un gruppo di componenti della confraternita.

"L'apparizione della Madonna del Lume a casa sua: questo è quello che il signor Lo Coco desiderava e che ci ha chiesto di rappresentare nella parete esterna della sua abitazione. Questo - dicono i due artisti - rappresenta per noi lo spartiacque di un percorso che speriamo possa ampliarsi sul territorio. Sono in valutazione, infatti, diversi progetti in vari comuni. Il nostro obiettivo è rendere l'arte un bene prezioso per tutti e far sì che anche chi non è fruitore abituale possa godere della sua bellezza".