Dopo Falcone e Borsellino, un altro murales enorme: "Così ricorderemo per sempre Terranova e Mancuso"

"Un murale di straordinaria bellezza ricorda Cesare Terranova e Lenin Mancuso il cui impegno nella lotta al sistema di potere politico-criminale-mafioso ha segnato la storia del nostro Paese". Lo dichiara il sindaco, Leoluca Orlando, intervenuto stamani all'inaugurazione del murale dedicato alla memoria del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso, uccisi dalla mafia il 25 settembre 1979.

"Un'opera d'arte - dice Orlando - che accoglierà, simbolicamente, gli studenti della scuola Giovanni XXIII-Piazzi nel loro percorso in difesa dei valori della legalità. Credo sia questo il senso più bello e profondo del murale che, attraverso l'impegno delle nuove generazioni, intende tenere viva la memoria di due uomini che hanno sacrificato la loro vita nella lotta di liberazione contro la mafia".

L'opera è stata realizzata da Igor Scalisi Palminteri grazie alla collaborazione fattiva dell’Ars, l’Assemblea Regionale Siciliana. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla “Associazione per onorare la memoria dei Caduti nella lotta contro la mafia“. Simbolico il luogo in cui è stato creato il murale: via Mario Rutelli 50, a pochi passi dal posto in cui il 25 settembre 1979 furono trucidati Cesare Terranova e Lenin Mancuso.