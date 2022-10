VIDEO | Grande festa al Capo per i 100 anni di Ciccio Ingrassia, inaugurato il murale

L'opera è stata realizzata sui muri della sua casa natìa in via San Gregorio dall'associazione CalaPanama. Nel corso del pomeriggio gli stessi artisti hanno dipinto alcune scene cinematografiche con protagonisti Franco e Ciccio. L'assessore Carta: "Il quartiere può rinascere così". Il figlio Giampiero in un videomessaggio: "Felice che siate lì per mio papà"