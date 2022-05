Murale ispirato a Michael Jordan nella scuola Lambruschini: ecco People Air Basket di Tommaso Chiappa

L’arte incontra lo sport, e la scuola, in un progetto che unisce riqualificazione urbana e aggregazione sociale. Alla Lambruschini, in via don Minzoni, lunedì sarà inaugurato il murale People Air Basket, realizzato da Tommaso Chiappa, e ispirato a Michael Jordan, il cestista dei Chicago Bulls considerato tra i più grandi schiacciatori di tutti i tempi.

Il dipinto si trova sui muri che circondano il campo di pallacanestro dell’istituto, che ospita una scuola dell'infanzia e una primaria. L'oepra fa parte di un progetto promosso dal Rotary Club di Palermo.

Il titolo fa riferimento al soprannome, Air Jordan, con cui l'icona dello sport mondiale è conosciuta. Il dipinto si sviluppa per oltre 40 metri, lungo il campo di basket della scuola. Rappresenta figure stilizzate di ragazzi e ragazze a grandezza naturale, colti nell’atto di palleggiare, difendere, correre e schiacciare, tra palloni stilizzati e lampi di colori su sfondo bianco.

Recuperati anche i gradoni, che sono stati colorati e decorati. Lo studio cromatico dell’opera si ispira ai lavori del celebre pittore surrealista Joan Mirò. Il risultato è un’esplosione di energia, dinamismo e voglia di fare sport. Tommaso Chiappa è stato affiancato dall’artista Antonella Barone che ha coordinato un mini laboratorio di tecniche pittoriche per gli alunni del plesso scolastico e realizzato un abito policromo con i colori del murale, che sarà presentato in occasione dell’inaugurazione.

"Già nella fase di esecuzione – spiega Tommaso Chiappa – il murale ha contribuito a trasformare uno spazio esterno alla scuola in un luogo di incontro e aggregazione, non solo per lo sport ma anche per i laboratori d’arte".

Il murale fa parte dei progetti “Educare alla legalità attraverso i valori dello sport” e “Rotary e Minibasket scendono in campo con e per la scuola”, promossi dal Rotary Club Palermo, con il supporto di Flower Basket Palermo e dell’istituto scolastico Lambruschini - I.C.G. Marconi. Gli interventi comprendono, oltre alla realizzazione del murale, anche la sistemazione a verde degli spazi circostanti e l’acquisto di nuove attrezzature sportive.

Tommaso Chiappa (Palermo, 1983) ha partecipato a numerose personali e collettive in Italia e all'estero. Al suo percorso artistico la critica dell'arte Vera Agosti ha dedicato il libro "Origine di Tommaso Chiappa" (Prearo Editore). L'artista predilige per le mostre contesti insoliti e luoghi di lavoro, come fabbriche, studi legali, ospedali, sedi di ordini professionali, alberghi e ristoranti. Numerosi i suoi progetti di riqualificazione urbana a Bagheria, Termini Imerese e Palermo. Qui ha realizzato dei dipinti murali nel parcheggio sopraelevato del Centro commerciale La Torre (2020-2022) e ridato vita e colore a un angolo in via Sampolo, ridotto a discarica (2021). Di recente ha realizzato il murale "People symbols", al pian terreno e al primo piano dell'Istituto comprensivo Renato Guttuso.