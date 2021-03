Alcol venduto dopo le 18, sanzionati i gestori di tre distributori automatici e un market

È questo l'esito dei controlli eseguiti dalla polizia municipale che ha multato pure il titolare di un'attività commerciale di via Dante: "I clienti consumavano anche sul posto e non rispettavano la distanza interpersonale"

Sanzionati i gestori di tre distributori automatici e il titolare di un market per aver venduto alcolici dopo le 18, in violazione dell’ordinanza firmata dal sindaco. Sono complessivamente quattro le multe elevate dalla polizia municipale al termine di un giro di controlli eseguiti in alcune zone della città.

Oltre ai gestori dei distributori automatici dove acquistare birre di varie marche, gli agenti hanno provveduto a chiudere un market in via Dante in cui si "vendevano alcolici agli avventori che consumavano sul posto". Il locale è stato messo sotto sequestro cautelare amministrativo per 5 giorni.

Lo stesso gestore, si legge in una nota, è stato sanzionato con un verbale da 400 euro anche per l’inottemperanza delle misure di prevenzione e contenimento del virus, nello specifico per assembramento degli avventori in quanto non mantenevano una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.