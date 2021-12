Aeroporto, automobilisti fermi nella corsia d'emergenza: oltre 40 multe in una settimana

Erano seduti nelle loro auto, fermi, alla destra della linea bianca continua, in attesa che qualcuno chiamasse o scrivesse loro: "Sono atterrato, 5 minuti e mi trovi davanti all’aeroporto". Gli agenti della polizia stradale hanno sanzionato, solo nell’ultima settimana, oltre quaranta automobilisti che sono stati sorpresi nella corsia d’emergenza della bretella che porta verso i terminal del Falcone-Borsellino.

La polizia, in vista delle festività natalizie e del maggior afflusso di viaggiatori, ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza degli automobilisti. Oltre a essere una cattiva abitudine - che meno di un mese fa ha provocato anche un incidente (fortunatamente senza feriti) - si tratta di una violazione del codice della strada. L’uso improprio della corsia d’emergenza, infatti, viene punito con una multa da 87 euro (circa 60 se pagata entro 5 giorni) e prevede anche la decurtazione di due punti dalla patente.

All’aeroporto di Palermo, così come in molte altre città italiane, è stato istituito ormai anni fa il "Kiss and fly", ovvero la sosta breve e gratuita per consentire ai viaggiatori di salire o scendere dai mezzi nel tempo massimo di 15 minuti. Si tratta di una "Zona a traffico controllato", si legge sul sito di Gesap, i cui accessi vengono controllati dalle telecamere che registrano gli orari di ingresso e di uscita nonché la targa del veicolo. Superati i 15 minuti di permanenza scatta automaticamente la sanzione.