"Discoteca senza licenza e con 11 lavoratori in nero": multe e sequestro per un locale allo Zen

Non avevano autorizzazioni né licenze di alcun genere per allestire una sala eventi dentro cui c’erano diversi lavoratori in nero e un dj che a cui è stata aperta una nuova partita Iva. La guardia di finanza ha sottoposto a controllo un locale - adibito anche a discoteca - che si trova in via Faraone, allo Zen, che proponeva “serate danzanti con cena inclusa nel pezzo” riscontrando numerose irregolarità che hanno reso necessario il coinvolgimento dell’Ispettorato del lavoro e della Siae.

"Al momento degli accertamenti i militari del 2° Nucleo operativo metropolitano del Gruppo di Palermo hanno trovato undici persone - spiegano dal Comando provinciale - che prestavano la loro attività ma per i quali il titolare non è stato ingrato di esibire i contratti". I dipendenti irregolari sono stati ascoltati e attraverso un "questionario” sono state ricostruito le modalità e le condizioni di lavoro non formalizzate.

"Gli elementi raccolti - si legge in una nota - consentivano pertanto di avanzare istanza di sospensione dell’attività al competente Ispettorato del Lavoro che nei giorni scorsi ha provveduto a emanare il conseguente provvedimento". Sotto il profilo del diritto d’autore i militari hanno controllato anche il dj, al quale è stata aperta d’ufficio la partita Iva, sanzionando l’organizzatore della serata insieme al personale della Siae per 2.500 euro. Stessa sorte per altri tre musicisti che si dividevano tra il dj set e una sala dedicata ai balli latino-americani.

Le operazioni si sono concluse con il sequestro amministrativo del locale per la mancanza della Scia e con la segnalazione del titolare dell’attività alla Procura in relazione all’omessa predisposizione del Documento di valutazione dei rischi. "L’attività di servizio svolta conferma l’impegno profuso dal Corpo al contrasto dell'economia sommersa, concentrandosi fortemente - si conclude nella nota - sul fenomeno del lavoro nero ed assicurando l’applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori".