Blitz a Mondello e al Politeama, sette ristoranti multati e sequestrata una tonnellata di pesce

Sette multe per un totale di 10.500 euro e una tonnellata di pesce finita sotto sequestro. E' il bilancio complessivo di una serie di controlli della Capitaneria di porto a Mondello e in zona Politeama. I nomi dei ristoranti sanzionati non sono stati resi noti dai militari. I verbali di illecito amministrativo sono scattati per la mancanza di idonea documentazione per dimostrare la tracciabilità del prodotto e per la mancata attuazione delle procedure previste dal manuale di autocontrollo Haccp, ovvero il protocollo che garantisce l'igiene e la sicurezza alimentare.

Tre i ristoratori multati in zona Politeama per un totale di 4.500 euro e 350 chili di prodotti ittici non ritenuti idonei dalla Guardia costiera. Nelle ultime due sere, le verifiche sono state fatte a Mondello. Il 17 luglio sono stati ispezionati 4 locali e in due sono state trovate irregolarità che hanno portato a sanzioni per complessivi 3.000 euro e sequestri di pesce per altri 350 chili. L'ultimo controllo risale a ieri sera con altri 2 ristoranti multati per 3.000 euro e ulteriori 300 chili di prodotti ittici fermati dalla Capitaneria. Tutta la merce sequestrata è stata ritenuta non idonea al consumo da parte dei medici veterinari dell'Asp e dunque sarà smaltita da una ditta specializzata.