Controlli nelle vie della movida e a Sferracavallo: multe per migliaia di euro, sequestrato un locale

Controlli a tappeto nel centro storico, e in particolare lungo le strade della movida, ma anche a Sferracavallo, diventata più volte teatro di violente risse nelle ultime settimane. Il bilancio dell'operazione congiunta delle forze dell'ordine è: la denuncia del titolare di un pub dei Candelai che non solo vendeva alcol a minorenni ma occupava pure il suolo pubblico senza autorizzazione, multe per due locali di via Maqueda dove non venivano memorizzati ed emessi gli scontrini, mentre per un'altra attività, alla Vucciria, è scattato il sequestro per gravi violazioni igienico-sanitarie. Sono stati infatti ritrovati escrementi di topi, ma anche alimenti e pesce in cattivo stato di conservazione ed è stato pure scoperto uno scarico di olio esausto che finiva direttamente nella fognatura comunale. A Sferracavallo, infine, è stato sanzionato un automobilista trovato alla guida ubriaco.

Le multe per le violazioni rilevate da polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani e vigili del fuoco, con l'intervento anche del personale dell'Asp ammontano a diverse migliaia di euro. Durante i controlli sono state anche identificate complessivamente 64 persone, di cui 18 con precedenti penali.

Più nel dettaglio, i servizi sono stati compiuti in via Maqueda, via Napoli, via Candelai, piazza Vigliena, piazza Sant’Anna, via Cassari, via Chiavettieri, piazza Caracciolo e a Sferracavallo. Al titolare del pub che vendeva alcol a minorenni è stata fatta una multa di 4 mila euro e anche una sanzione da 473 euro per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con tavolini e sedie. Ai gestori delle attività che non emettevano gli scontrini è stato fatto un verbale da 500 euro ciascuna per la violazione. Al gestore del locale dove invece sono state riscontrati sporcizia e scarico abusivo, è stata fatta una multa da 6 mila euro, anche perché sono stati pure individuati due lavoratori privi dei necessari attestati professionali. A Sferracavallo, la polizia stradale assieme agli agenti del commissariato San Lorenzo hanno invece identificato 22 persone e controllato 9 veicoli, scovando un automobilista in stato di ebbrezza, al quale sono stati decurtati 10 punti dalla patente, che gli è stata contestualmente sospesa.