Blitz allo "scaro", arance e limoni non tracciabili: multati alcuni commercianti

Controlli e multe al mercato ortofrutticolo per le violazioni sulla tracciabilità di arance, limoni e altri prodotti della terra. Ammontano a 18 mila euro le sanzioni elevate questa mattina dagli agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana che, sotto il coordinamento del Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia, questa mattina hanno passato al setaccio i rivenditori dello "scaro" di via Montepellegrino.

La maggior parte dell'attenzione è stata rivolta ai prodotti provenienti dall’estero che spesso arrivano sulle nostre tavole "mascherati" da prodotti italiani con il rischio di arrecare danni ai nostri produttori e al consumatore finale. "Controllare la filiera agroalimentare è l’unico modo per tutelare il Made in italy e la salute dei cittadini", spiegano dal Corpo forestale regionale.

Le irregolarità riscontrate riguardavano la violazione della europea sulla tracciabilità della merce. In particolare diverse partite di agrumi come arance, limoni e clementine sono risultate prive di qualsiasi documento che ne accertasse la provenienza. "Ogni merce - precisano dal Corpo forestale - deve viaggiare con la sua 'carta d'identità' come previsto dal regolamento UE n.543/2011".

I controlli, tra le altre cose, permettono anche contrastare il fenomeno dei furti in campagna che provocano grossi danni agli agricoltori. Altro controllo fondamentale è quello dei prodotti Dop-Igp e/o biologici. "Il Corpo forestale, con il Noras, intende rafforzare quest'attività che ritiene strategica in un isola come la Sicilia, che si caratterizza per la grande biodiversità e per prodotti di alta qualità", concludono.