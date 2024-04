Rifiuti non gettati correttamente, raffica di multe: oltre 500 beccati dalla videosorveglianza

Venticinque sanzioni amministrative per illecito conferimento di rifiuti, 7 per la raccolta differenziata, 2 sequestri penali per abbandono di rifiuti, 507 sanzioni elevate tramite videosorveglianza e 5 accertamenti di violazioni penali, sempre attraverso videosorveglianza. È questo il bilancio complessivo dei controlli per contrastare l'abbandono illecito di rifiuti che la polizia municipale ha eseguito questa settimana.

Durante le operazioni il nucleo Nopa ha anche sequestrato un'attività abusiva di raccolta e gestione rifiuti ferrosi e Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) pericolosi e non, all'interno di un capannone abusivo situato in un'area di circa 700 metri quadrati in via Guadagna, a ridosso dell'alveo del fiume Oreto.

Gli agenti hanno identificato 9 persone sorprese a lavorare all'interno della struttura senza alcun contratto e senza nessun rispetto delle più elementari norme in materia di sicurezza. L'attività, fonte di grave inquinamento del suolo, era svolta su un'area di proprietà del Demanio dello Stato.