Per rintracciarli è bastato aprire i sacchetti, frugare fra l’immondizia e trovare degli elementi che consentissero di individuare e multare i responsabili. La polizia municipale di Giardinello ha sanzionato una famiglia di Montelepre per aver, in occasione di una corsa automobilistica, abbandonato dei rifiuti vicino alla “Tomba del gigante” che si trova al confine con Sagana, frazione di Monreale.

Il 9 luglio scorso si era svolto il secondo "Slalom automobilistico del Gigante", organizzato dall’Asd Armanno Corse, che ha riscosso successo tra partecipanti e spettatori. “Appena qualche giorno dopo, i tanti appassionati che avevano aiutato il Comuna a ripulire l’area, si sono trovati di fronte a uno spettacolo desolante: tantissimi abbandoni di rifiuti avevano trasformato l’area in discarica”, spiegano i vigili.

Il sindaco di Giardinello, Antonio De Luca, ha chiesto quindi ai vigili di avviare le indagini per identificare i responsabili. Dall’analisi del contenuto dei sacchetti di rifiuti la polizia municipale è risalita alla famiglia di Montelepre che è stata convocata negli uffici del Comando di Carini per la sanzione. "Il sindaco ha assicurato l’intensificazione dei controlli e il potenziamento del sistema di videosorveglianza", si concede nella nota.