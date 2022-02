Bagheria, oltre 1.500 le multe per violazioni del codice della strada negli ultimi tre mesi

Oltre 1.500 le multe fatte per violazioni del codice della strada negli ultimi tre mesi a Bagheria. Ad annunciarlo è l'assessore alla polizia municipale Giuseppe Tripoli. Per l'esattezza sono state 781 le sanzioni elevate dal comando, guidato da Maurizio Parisi, a gennaio, 498 nel mese di dicembre e 317 a novembre.

"Comando al lavoro - fanno sapere dal Comune - anche per migliorare la segnaletica, in particolar modo quella orizzontale: sono stati ridipinti gli stalli per i disabili. A tale attività di rilievo hanno prestato servizio anche i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza attraverso i progetti di pubblica utilità per la comunità".

Rafforzati anche i controlli contro sull'abbandono dei rifiuti, in particolare di quelli ingombranti, pericolosi anche per la circolazione stradale. "Ringrazio il comando della polizia municipale - dice Tripoli - per l'attività messa in campo. Auspichiamo che anche la cittadinanza sia rispettosa delle regole e che ci aiuti nel decoro della città".