Movida, controlli da via Mazzini a piazza Rivoluzione: multati tre locali

La polizia municipale, nell'ambito dei controlli ispettivi nei luoghi della movida, lo scorso fine settimana, ha sanzionato tre locali, uno in via Mazzini, un altro in piazza Rivoluzione e l'ultimo in via Cavour.

Il locale in via Mazzini, all'atto del sopralluogo, era aperto al pubblico con la presenza di numerosi avventori ed esercitava illecitamente la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al tavolo, con modalità assistita e dopo l'orario consentito. All'esercizio sono state applicate sanzioni per complessivi 11 mila e 600 euro

Il locale in piazza Rivoluzione, invece, occupava con numerosi arredi e attrezzature, a servizio dell'attività, una cospicua porzione della piazza e, in più, deturpava l'antico monumento del Genio di Palermo. L'attività è stata multata per un totale di circa 1.870 euro. Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di 5 giorni.

Nel locale in via Cavour, infine, era in corso un evento musicale, oltre l'orario consentito, con la presenza di numerosi avventori. Al locale sono state elevate multe per circa 5 mila euro. Disposto anche il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, di 3 apparecchiature elettroacustiche musicali, diffusori audio, consolle e mixer. Anche in questo caso, con ordinanza del Suap, l'attività sarà chiusa per 5 giorni.