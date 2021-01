Si allenavano in palestra nonostante la zona rossa, multati il gestore e quattro clienti

Carabinieri e vigili hanno sottoposto a sequestro cautelare amministrativo, per la durata di 5 giorni, la New Fitness di via Giovanni Villani, nella zona di via Altofonte

Si allenavano all’interno della palestra, utilizzando anche gli attrezzi, nonostante i divieti imposti dal governo nazionale e da quello regionale. I carabinieri e la polizia municipale hanno sanzionato il gestore della New Fitness di via Giovanni Villani, nella zona di via Altofonte, per il mancato rispetto dell’ultimo Dpcm e dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana. Quattrocento euro di multa per anche per i quattro clienti.

L’accertamento è stato eseguito dai militari del Nucleo radiomobile e dagli agenti della polizia municipale. Al termine dell’operazione la palestra è stata "sottoposta a sequestro cautelare amministrativo dei locali - spiegano dal Comando provinciale dell’Arma - per 5 giorni con apposita affissione dei sigilli. I quattro frequentatori sono stati multati per inottemperanza sia al divieto di spostamento senza giustificato motivo".