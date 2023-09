Falsificava verbali e multe per fare favori: condannato un ex commissario dei vigili urbani

Condanna definitiva per l'ex commissario della polizia municipale Francesco D'Antoni: dovrà scontare cinque anni e mezzo di carcere per falso. Lo ha deciso la quinta sezione della Cassazione, presieduta da presidente Rosa Pezzullo, che ha rigettato il ricorso dell'imputato, confermando quindi la sentenza d'appello emessa a suo carico a settembre dell'anno scorso.

Come aveva ricostruito la Procura, D'Antoni - che è stato anche condannato in passato per concussione - fermava automobilisti e motociclisti e contestava loro infrazioni offrendo però anche un'alternativa per pagare di meno: usare un bollettino prestampato che forniva lui stesso. I dati inseriti però in questi documenti non erano quelli delle persone che il commissario aveva effettivamente sanzionate, ma di altre alle quali in questo modo faceva un favore.