Gazebo e tavolini senza alcuna autorizzazione: denunciati e multati i titolari di due locali nel centro storico

Dopo gli esposti di alcuni residenti, la polizia municipale è intervenuta in via Alloro e piazza Aragona lo scorso fine settimana per effettuare dei controlli in due locali. E' stata così rilevata l'occupazione abusiva di suolo pubblico e, visto che le aree occupate sono sottoposte a vincolo monumentale, l'installazione di arredi non autorizzati ha pregiudicato non solo la sicurezza pubblica e la viabilità, ma anche la conservazione e l'integrità di entrambe le aree. I due titolari delle attività sono stati così denunciati e sono scattate anche multe per oltre 7 mila euro.

Nello specifico, nel locale di piazza Aragona, senza alcuna autorizzazione, sarebbero stati occupati 56,30 metri quadrati (a fronte dei 16 per cui il titolare aveva l'ok del Comune) con due gazebo, tavoli e sedie. Uno dei gazebo, inoltre, avrebbe nascosto interamente la segnaletica stradale verticale installata dal Comune che indica il divieto di sosta con rimozione 0–24, all'inizio di vicolo Lungarini. Ma il titolare è stato multato anche perché avrebbe violato il nuovo regolamento sulla movida, tra l'altro perché non avrebbe esposto la certificazione del ghiaccio alimentare, perché avrebbe occupato illecitamente una porzione di suolo pubblico al fine di trarne profitto, non avrebbe notificato l'aggiornamento per la somministrazione di alimenti e bevande all'esterno e perché sarebbe stato sprovvisto della necessaria concessione senza essersi conformato al Regolamento dehors. La denuncia è stata sia per l'occupazione abusiva del suolo pubblico che per aver deturpato cose di interesse storico e artistico.

Anche nel locale di via Alloro il titolare avrebbe invaso arbitrariamente una porzione di area pubblica di 48 metri quadrati. Ha così rimediato le stesse denunce del suo collega e una serie di multe, tra cui anche per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali.