"Cantiere fermo e non rimosso in via Libertà", multati il titolare e il direttore dei lavori

Avrebbero dovuto terminare i lavori entro il 29 dicembre dello scorso anno. Sino ad oggi, invece, la ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione dell'hotel Excelsior (che però è estraneo alle contestazioni) non aveva ancora smontato il cantiere occupando 440 metri quadrati tra via Libertà, piazza Mordini, via Marchese Ugo e via Giorgio Montisoro. La polizia municipale ha sanzionato e denunciato il legale rappresentate dell’impresa e il direttore dei lavori (dei quali non sono stati forniti i nomi, ndr) per l’occupazione abusiva dei luoghi.

Ad eseguire i controlli sono stati gli agenti dell’Unità organizzativa di controllo delle attività produttive ed edilizie, impegnati nella verifica di concessioni rilasciate su suolo pubblico per passi carrabili, traslochi e ponteggi. "Dai rilievi effettuati dalla pattuglia operante - si legge in una nota - la ditta titolare del cantiere, incaricata dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione di una nota struttura alberghiera cittadina, si avvaleva dell'ausilio di un voluminoso ponteggio che di fatto ingabbiava l'intero caseggiato".