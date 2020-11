Niente mascherina o distanziamento, altre 91 persone multate in una settimana

Altre 91 sanzioni per il mancato utilizzo della mascherina in luoghi affollati o per il mancato rispetto del distanziamento interpersonale. Proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine che dal 25 ottobre a oggi hanno controllato, in media, 1.500 perone al giorno. Sette le attività commerciali chiuse, come previsto dagli ultimi Dpcm, fino a un massimo di 5 giorni per l’inosservanza delle disposizioni previste per frenare l’avanzata del Covid.

Sotto il coordinamento della Prefettura i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza e i vigili urbani hanno multato 6 persone domenica 25 ottobre, 14 lunedì 26 ottobre, 12 martedì 27 ottobre, 11 mercoledì 28 ottobre, 8 giovedì 29 ottobre, 5 venerdì 30 ottobre, 20 sabato 31 ottobre e 15 domenica 1 novembre. Il mancato rispetto del distanziamento o dell’utilizzo della mascherina comportano una sanzione che va dai 400 euro ai 1.000 euro.