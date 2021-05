Alcol venduto dopo le 18 e clienti sorpresi a bere davanti ai locali, multe e chiusure

La polizia municipale ha sanzionato i titolari di due attività che si trovano in via Montepellegrino e via Epicarmo, una traversa di via Roma. Multate anche due persone per non aver indossato le mascherine

I locali vendevano alcol dopo le 18 e la gente lo consumava direttamente all’esterno. Gli agenti del Nucleo controllo attività economiche e produttive hanno eseguito un sequestro cautelare e chiuso per 5 giorni due attività di via Montepellegrino e via Epicarmo, traversa di via Roma. Per i titolari anche multe per un totale di 2.400 euro.

"I gestori - si legge in una nota del Comune - sono stati sanzionati per l’inottemperanza della sospensione dell'attività di vendita di bevande alcoliche oltre le ore 18 e del divieto di somministrazione di cibi e bevande per il contrasto dell'epidemia da Covid-19 e per non aver rispettato le misure di contenimento".

I vigili hanno inoltre accertato che l'ingresso nell’esercizio commerciale di via Montepellegrino non era contingentato. Sanzionati per 400 euro ciascuno anche due clienti dell’attività di via Epicarmo per non avere indossato i dispositivi di protezione individuale.