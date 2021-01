Tre operai sorpresi a bere una birra in un bar di via Roma, quattro multe

Avevano appena finito il loro turno di lavoro e avevano deciso di concedersi una birra in un bar prima di tornare a casa. Il barista ha preso le bottiglie, le ha stappate e le ha servite ai suoi clienti. Poco dopo la guardia di finanza è entrata nell'attività multando tre operai e il titolare dell'attività. L'accertamento è stato eseguito nel bar Crema e cioccolato di via Roma, per il quale mercoledì è scattata anche la misura della chiusura per 5 giorni.

Stando alle prime informazioni i tre operai stavano consumando la birra all'interno del locale, senza indossare le mascherine, in barba alle normative anti Covid. Sia per loro che per l'esercente è scattata una sanzione da 400 euro (280 euro se pagata entro 30 giorni). "Purtroppo è un brutto periodo - spiegano dal bar - e abbiamo fatto uno strappo alla regola che non avremmo dovuto fare. Tra l'altro stavamo chiudendo".

Durante l'ultima settimana la Sicilia è stata zona arancione e le forze dell'ordine hanno continuato ad eseguire accertamenti per strada e fra le attività commerciali per verificare il rispetto della normativa. Complessivamente - dal 12 al 14 gennaio - sono state controllate 6.331 persone: per 125 è scattata la sanzione mentre una è stata anche denunciata. Quasi mille le attività controllate: una è stata chiusa, tre i commercianti multati.

„Stabile, anzi in lieve calo rispetto al 13 gennaio, il numero dei nuovi contagi da Coronavirus: sono 1.867 i casi individuati nelle 24 precedenti su 10.737 tamponi processati. Di questi 489 solo tra Palermo e la provincia.