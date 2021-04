Birra venduta dopo le 18, multa e chiusura per un ristorante e un market

Controlli degli agenti della polizia municipale in via Nino Bixio e piazza Ballarò. Sanzionati anche due clienti trovati senza mascherina

Multati e chiusi per cinque giorni un ristorante e un supermercato per aver venduto alcol in violazione dell’ordinanza sindacale. La polizia municipale ha sanzionato, per un totale di 2.400 euro, i titolari di due attività che si trovano in via Nino Nixio e piazza Ballarò.

"All’atto dei controlli - spiegano dal Comando di via Dogali - le due attività, un market e un ristorante, mettevano in vendita, oltre le ore 18, bevande alcoliche ai clienti per la consumazione sul posto". Per entrambi gli esercizi commerciali è scattato il sequestro amministrativo.

I gestori sono stati sanzionati per non aver rispettato le misure di contenimento previste dall’ordinanza sindacale e dai provvedimenti nazionali. Due clienti invece sono stati sanzionati perché trovati, al momento dei controlli, senza mascherina con verbale di euro 400 ciascuno.