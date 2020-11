Mondello, il balletto di Angela finisce in commissariato: multata per assembramento

Quella performance davanti alla spiaggia di Mondello, stretta in un vestitino di pailettes dorate e circondata da un gruppo di giovani (rigorosamente tutti senza mascherina), rischia di costare cara ad Angela Chianello. Ieri mattina la donna, ormai nota per lo slogan urlato la scorsa estate ai microfoni di Canale 5 (“Non ce n’è Covid”), è stata sanzionata insieme al suo agente dagli agenti di polizia del commissariato di Mondello.

Durante la registrazione del videoclip, in violazione degli ultimi Dpcm, non avrebbero indossato la mascherina, non avrebbero rispettato il distanziamento interpersonale e avrebbe dato vita a uno spettacolo pubblico in un'area demaniale marittima senza alcuna autorizzazione. Per queste ragioni gli investigatori l'hanno inoltre segnalata in Procura ipotizzando comportamenti che potrebbero sfociare nella sfera penale.