Porto Sant'Erasmo

Sant'Erasmo, viene multato e si "vendica" gettando in mare le chiavi dell'auto dei vigili

Il fatto è accaduto durante il Festino: protagonista un 49enne che aveva parcheggiato la macchina in doppia fila. L'uomo - denunciato dalla polizia municipale per minacce, resistenza e danneggiamento di beni del Comune - dopo la sfuriata è stato colto da malore e portato in ospedale