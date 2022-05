Blitz sulla statale a Santa Flavia, sequestrati 650 chili di tonno rosso

Lo hanno seguito per un po', approfittando del buio, e poi lo hanno bloccato, hanno aperto il portellone e trovato tre esemplari di tonno rosso privo di ogni documenti che attestasse l'origine del prodotto. La guardia costiera ha multato un autotrasportatore che è stato ermato nei giorni scorsi mentre viaggiava lungo la statale 113, dalle parti di Santa Flavia.

Nel corso di un'attività programmata dalla capitaneria di porto, i militari si sono imbattuti in un camionista e hanno deciso di bloccare e controllare il carico trasportato. Sono stati individuati e sottoposti a sequestro "tre esemplari di tonno rosso, del peso complessivo di circa 650 chli, presumibilmente frutto di pesca illegale".

Il tonno rosso è stato affidato ai medici veterinari dell'Asp che, dopo gli accertamenti, hanno dichiarato il prodotto "idoneo per il consumo umano". Tutto il prodotto ittico è stato quindi devoluto in beneficenza al Banco alimentare di Palermo. "Le attività di controllo - si legge in una nota - proseguiranno nei prossimi giorni a tutela del consumatore per scongiurare ogni pericolo per la salute pubblica e prevenire comportamenti illeciti".